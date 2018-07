Mãe de Joaquim disse que foi agredida grávida A Polícia Civil começou a traçar um perfil psicológico do casal Guilherme Longo e Natália Ponte. "Queremos formar um perfil da relação dele com a família", afirmou o delegado Paulo de Castro. "Ela diz que ele era agressivo, que chegou a agredi-la, mas que o caso não foi relatado pela família", afirmou o promotor Marcus Tulio Nicolini. Natália contou que eles teriam se separado em janeiro temporariamente, após agressão, durante o período em que ela estava grávida do filho deles. Os dois têm um bebê de 4 meses. Natália disse também que o padrasto tinha ciúmes de Joaquim e frequentemente colocava a criança de castigo.