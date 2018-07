Mãe de Joaquim é transferida para prisão de Tremembé A psicóloga Natália Mingone Ponte, de 29 anos, mãe do menino Joaquim Ponte Marques, morto em novembro, será transferida nesta terça-feira, 7, para o Complexo Prisional de Tremembé, no Vale do Paraíba. Guilherme Raymo Longo, de 28 anos, padrasto do menino, já havia sido transferido para o local na noite de segunda-feira, 6.