Mãe de menino desaparecido há 20 anos consegue apoio de Tom Cruise para campanha

A família de um menino britânico que desapareceu há mais de 20 anos na ilha grega de Kos conseguiu o apoio de celebridades como o ator Tom Cruise em uma campanha para encontrá-lo.

Cruise recebeu uma mensagem sobre o caso pelo Twitter durante uma maratona de 24 horas, Tweet 4 Ben, organizada com o apoio da mãe do menino e repassou a mensagem para os seus 2,4 milhões de seguidores.

Assim como o astro de Hollywood, outros atores de novela britânicos retuitaram as informações sobre a campanha para encontrar Ben Needham, que completaria 21 anos em 2012.

O menino desapareceu em 1991, enquanto brincava do lado de fora da casa que seus avós estavam reformando em Kos. Ele tinha menos de dois anos de idade.

Sua mãe, Kerry Grist-Needham, estava trabalhando em um hotel no momento em que ele sumiu. Ela sempre acreditou que ele foi sequestrado e que está vivo em algum lugar do mundo.

A campanha "Help Find Ben Needham" conta com desenhos que mostram qual seria a aparência de Ben hoje e cartazes em várias línguas.

DNA

Ao longo dos anos, a família do menino fez investigações privadas sobre o desaparecimento, visitando a ilha grega dezenas de vezes.

As esperanças de descobrir onde Ben está aumentaram depois que a polícia do condado de South Yorkshire, na Inglaterra, pediu à Justiça acesso a uma amostra de sangue retirada logo depois que o menino nasceu e recebeu permissão para obter seu DNA, no fim de 2011.

A polícia grega também decidiu reabrir as investigações e está trabalhando em conjunto com policiais britânicos.

Em entrevista à mídia britânica, Kerry Grist-Needham, hoje com 39 anos, agradeceu a todos que a ajudaram na busca por seu filho e disse estar impressionada com o poder da internet.

"Os sites de mídia social são ferramentas incríveis. Se tivéssemos isso 20 anos atrás, quem sabe o que poderia ter acontecido?"