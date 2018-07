Mãe de Michael Jackson estaria desaparecida Katherine Jackson, mãe do cantor Michael Jackson, é tida como desaparecida pela polícia de Los Angeles desde a noite de sábado, quando Trent Jackson, seu sobrinho, registrou boletim de ocorrência. Nem ele nem os filhos do cantor, Prince e Paris, que viviam com a avó de 82 anos desde a morte do pai, tiveram contato com Katherine nos últimos dias.