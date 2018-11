A mãe do cantor Roberto Carlos, Laura Moreira Braga, de 94 anos, continua internada em estado grave, no Hospital Copa D"Or, na zona sul do Rio. Ela foi hospitalizada por causa de uma infecção pulmonar. De acordo com boletim médico divulgado ontem, Laura está na UTI desde a madrugada de anteontem e continua respirando com a ajuda de aparelhos e recebendo antibióticos.