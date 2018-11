Mãe de Roberto Carlos é internada no Rio

A mãe do cantor Roberto Carlos, Laura Moreira Braga, conhecida como Lady Laura por causa da canção homônima, está internada desde a madrugada de ontem no Hospital Copa D" Or, na zona sul do Rio, com pneumonia. Segundo boletim médico, Laura, que tem 94 anos, está na UTI, respirando artificialmente e fazendo uso de antibióticos. Seu estado de saúde é considerado estável. Roberto Carlos acompanhou a mãe durante a madrugada na ida para o hospital e ficou lá parte do dia de ontem.