Mãe de santo é condenada por incêndio que matou 3 O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJ-RJ) condenou a mãe de santo Jacira das Graças Moreira a 10 anos de prisão por ter causado um incêndio que resultou em morte de três pessoas, em 1999. O crime ocorreu na noite do dia 7 de setembro, no Centro Espírita Cantinho da Vovó de Aruanda, no bairro de Campinho, zona norte da capital fluminense.