Mãe de seqüestrador ficou aliviada ao ouvi-lo, diz amigo Um amigo da família de Lindemberg Alves, que faz a ex-namorada Heloá refém há mais dois dias, falou que a mãe do rapaz ficou mais tranqüila hoje ao ouvir o filho falar pela televisão. "Ela ficou aliviada de ouvir a mensagem do filho", disse Fernando Pascon Duarte, dono da casa onde a mãe de Alves está. O jovem que mantém a ex-namorada refém conversou hoje com a apresentadora da RedeTV! Sônia Abrão. Foi quando ele e a garota deixaram recados às famílias de que estava tudo bem. Alves afirmou que libertará Heloá "na melhor hora". Disse ainda que pretende entregar as duas armas para a garota quando ela sair do apartamento e descer em seguida, com as mãos na cabeça. Durante a entrevista, o jovem, de 22 anos, contou que dormiu e que não estava cansado. Alves também pediu informações da mãe. Já Heloá, nos poucos minutos que falou ao telefone, pediu que as exigências feitas pelo ex-namorado sejam cumpridas e que a vida dela está "nas mãos os policiais". O advogado de Alves está no local desde a manhã de hoje e não quis falar com a imprensa. A polícia proibiu os familiares e as pessoas envolvidas no caso, inclusive a outra adolescente que estava em cárcere, Nayana, de 15 anos, de falarem com a imprensa, para que as negociações não sejam atrapalhadas. Lindemberg Alves, filho caçula, tem mais três irmãs. Segundo uma delas, ele é uma pessoa calma e que sempre trabalhou, mas ficou depressivo com o fim do namoro. De acordo com ela, a família não faz idéia do motivo de ele ter feito isso e pediu para que ele se entregasse e libertasse a ex-namorada.