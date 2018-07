Mãe de três filhos é presa em casa por tráfico em SP

Após denúncia anônima, os PMs foram até a casa, localizada na esquina da Rua Adão Aranha com a Avenida Cupecê, onde encontraram Natália em frente ao imóvel. Ao ser indagada sobre a suposta prática de tráfico no local, a jovem negou e deixou os policiais entrarem no imóvel, onde estavam os filhos - uma menina de colo, outra de 7 anos e um garoto de 4.

Num cômodo nos fundos da residência foram encontrados 2,6 quilos de cocaína, meio quilo de crack, dois quilos de carbonato de cálcio (usado na preparação do entorpecente), nove celulares, 13 munições de espingarda calibre 12, uma de revólver calibre 38, uma balança digital, 738 mídias, entre DVDs e CDs, e R$ 4,7 mil, dos quais R$ 4 mil foram oferecidos aos policiais.

Segundo os PMs responsáveis pela prisão, Natália afirmou que os celulares, os CDs, os DVDs e as munições foram adquiridos na venda da droga a usuários que não tinham como pagar em dinheiro. A jovem não soube dizer aos policiais onde está o pai das crianças, que foram entregues pela polícia à avó materna. Natália não quis dar aos policiais o nome das pessoas que participam do esquema do tráfico, afirmando que tudo pertence somente a ela. O caso foi registrado no 83º Distrito Policial, do Parque Bristol.