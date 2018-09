Mãe deixa dois bebês sozinhos para comprar droga em Minas

SÃO PAULO - Dois bebês, um de nove meses e outro com um ano e nove meses, foram encontrados sozinhos dentro de casa, em Belo Horizonte, Minas, na madrugada desta quinta-feira, 29, após denúncia anônima. Ao ser detida, a mãe confessou que teria deixado as filhas sozinhas para comprar drogas.

Segundo a Polícia Militar, por volta da 0h30, os policiais chegaram à residência após denúncia de que as crianças estariam abandonadas dentro da casa, no bairro São Jorge. A mãe foi detida e levada para a Delegacia de proteção à Criança e Adolescente. As crianças foram levadas para o Conselho Tutelar Centro-Sul.