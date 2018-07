Mãe desaparece com criança em Jaguariúna-SP A Polícia Civil e a família buscam pela menina K.V.B., de 3 anos, que está desaparecida desde quarta-feira (20). A mãe, a desempregada Camila Bernardino Damas, foi retirá-la sem autorização na creche onde a menina estuda, na cidade de Jaguariúna (SP). A menina vive com o pai, Miguel de Souza Luwarghi, desde dezembro do ano passado, quando foi retirada de Camila, acusada de maus tratos e abandono.