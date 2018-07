Mãe descobre morte de filha por Facebook

Uma mãe entrou com uma queixa contra a polícia do País de Gales por ter descoberto apenas pelo Facebook que a filha de 30 anos havia morrido.

Cheryl Jones, de 49 anos, abriu a página da filha no site de relacionamento depois de receber uma ligação do sobrinho. "Ela morreu, descanse em paz, Karla", dizia um post no Facebook.

Logo após ver o post, Cheryl ligou para o celular da filha. Segundo ela, um policial atendeu e disse que estava prestes a contactá-la.

"Eu era a parente mais próxima da Karla, a polícia deveria ter me procurado imediatamente", reclama a mãe.

"Não consigo entender como estranhos podiam saber que ela estava morta, sendo que eu, a mãe, morando perto dela, não tinha sido avisada", diz a mãe.

Karla James morreu no dia 23 de julho em sua casa, em Tredegar, a cerca de 40 km da capital, Cardiff. A morte foi registrada às 20:17 da noite (horário local). Pouco mais de três horas depois, a mãe dela soube da morte pelo Facebook.

A polícia disse que está investigando o procedimento.

A causa da morte ainda não está clara. Karla deixa um filho. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.