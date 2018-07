Mãe diz que teve bebê roubado em hospital do Recife

Um bebê de um mês teria sido roubado na manhã de quinta-feira, 30, no pátio do Instituto Materno Infantil de Pernambuco (Imip), no Recife. De acordo com a mãe da criança, Hilda Maria de Souza Lima, de 33 anos, que depôs na Gerência de Proteção à Criança e ao Adolescente (GPCA), ela aguardava a consulta do filho quando uma mulher lhe ofereceu um lanche e se dispôs a segurar o bebê enquanto ela comia. Hilda supõe que havia algo no refrigerante, que tinha gosto estranho e a fez dormir por cerca de três horas. Quando acordou não encontrou a mulher nem o filho. A GPCA está investigando o caso. O Imip não descarta a possibilidade de que a mãe tenha dado o filho. Em nota, o Instituto informou que Hilda, que é de Bom Jardim, no agreste, só denunciou o fato à segurança do Imip três horas depois de ter percebido o desaparecimento do filho e, em entrevista ao serviço social da entidade, não demonstrou nervosismo e relatou que já havia dado três filhos anteriormente. Esta é a terceira criança que desaparece nas dependências do Imip nos últimos 11 meses. O Instituto assume a responsabilidade pelos dois outros casos e fez alerta às mães, na época, para não entregar suas crianças a pessoas desconhecidas. Embora tenha determinado reforço no controle da saída do local, neste último episódio, o Imip informa que a criança não estava internada, veio para uma consulta. Diariamente oito mil pessoas circulam no local. A mãe do bebê supostamente roubado não foi localizada pela reportagem.