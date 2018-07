Mãe é acusada de ajudar filho a atear fogo ao próprio corpo para vídeo no Facebook

Janie Lachelle Talley, de 41 anos, acompanhou a tentativa de seu filho de 16 anos de concluir um vídeo de "desafio de fogo" para publicar no Facebook no dia 29 de julho, disse o departamento de polícia de Charlotte-Mecklenburg, no Estado norte-americano da Carolina do Norte, na segunda-feira.

O garoto sofreu queimaduras leves em seu torso e pescoço. O vídeo mostra outras pessoas tentando apagar a chama.

"A mãe da vítima estava presente, ciente do que seu filho estava fazendo e facilitou a filmagem", disse a polícia em comunicado.

A polícia prendeu a mulher no dia 6 de agosto, acusando-a de contribuir na negligência de um menor, de acordo com o comunicado.

O "desafio de fogo" tem se espalhado pelas redes sociais, com pessoas jogando líquidos inflamáveis sobre si mesmas, ateando fogo e tentando apagar as chamas para então publicar o vídeo na Internet.

(Reportagem de Colleen Jenkins)