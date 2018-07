Mãe e bebê escapam após carro invadir quarto

Uma mãe e seu bebê de três meses escaparam por pouco de um acidente em que um carro invadiu seu quarto, em Ascot, na região de Berkshire.

A casa foi atingida por um Range Rover descontrolado pouco antes das 8 da manhã.

Bombeiros tiveram de abrir caminho em meio aos destroços do quarto para resgatar mãe e bebê, que estavam presos entre a cama e a parte dianteira do veículo.

Ambos foram levados para o hospital, mas nenhum dos dois estava gravemente ferido.

Gerente da equipe que prestou socorro às vítimas, Adam Stevens classificou o resgate como "milagroso".

O pai do bebê, que estava em casa no momento do acidente, também escapou ileso, conseguindo fugir por uma janela da cozinha.

Um policial disse que uma pessoa de 31 anos foi presa em Surrey, suspeita de dirigir bêbada.