Mãe é detida com bebê em motel na Grande SP Uma mulher e dois homens foram detidos ontem, com um bebê de 10 meses dentro de um quarto de motel na Rodovia Raposo Tavares, em Cotia, na Grande São Paulo. Uma funcionária do estabelecimento ouviu o choro da criança no momento em que levava um lanche para o quarto e acionou a Guarda Municipal. Ao chegarem no local, os agentes encontraram a mãe da menina, uma empregada doméstica de 29 anos, com um mecânico, de 38 anos, no quarto. Em seguida, um pedreiro de 44 anos, foi encontrado dentro do porta-malas do veículo em que os dois chegaram.