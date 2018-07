Mãe e filha morrem atropeladas por um caminhão de lixo Mãe e filha morreram na noite dessa segunda-feira, 10, após serem atropeladas por um caminhão de lixo na cidade de São José dos Campos. O acidente ocorreu em um cruzamento da Avenida Eliane Maria, no bairro Jardim Morumbi. As vítimas, de 35 e 4 anos, morreram no local.