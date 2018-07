Mãe e filha presas por guardar 1 t de maconha em casa

A polícia chegou até a residência, no Jardim Brígida, por meio de uma denúncia anônima ao 32º Batalhão. Segundo o sargento Castro, elas teriam confessado que a droga havia sido entregue ontem e que receberam dinheiro para armazená-la. Cinco viaturas da Força Tática participaram da apreensão dos 594 tijolos de maconha.

"Soubemos que havia mais droga escondida nos quartos e encontramos o fundo falso, com 1,5 metro de profundidade", disse Castro. A maconha, segundo ele, seria distribuída pela região do Alto Tietê. O caso foi registrado no Distrito Policial de Ferraz de Vasconcelos.