Mãe e filha são assassinadas em Carazinho-RS

A primeira ocorrência atendida pelos policiais acabou sendo uma pista para as demais. Em meio ao incêndio da casa da família, vizinhos retiraram Lúcia Feldmann, de 48 anos, com marcas de diversas facadas e um corte profundo na garganta, que a levou à morte. Um filho dela, de seis anos, foi socorrido sem ferimentos. Um neto, de dois, estava desaparecido, mas testemunhas disseram que ele havia sido levado por um homem que pilotava uma moto logo que o fogo se alastrou pela residência. A filha Flávia, de 19 anos, mãe do bebê, não era vista em casa havia algumas horas.

Os policiais fizeram buscas na região e acabaram encontrando o corpo de Flávia, também com ferimentos de faca, no meio de uma lavoura, durante a manhã. A criança de dois anos foi localizada na casa do avô paterno. Com as descobertas feitas durante o dia e informações de vizinhos, a polícia acredita que o homem tenha assassinado a ex-mulher e depois se dirigido à casa da mãe dela, onde matou também a ex-sogra e ateou fogo à construção mista de madeira e alvenaria. E de onde retirou o filho pequeno para entregá-lo ao avô antes de fugir.