Mãe e filho morrem atropelados na BR-101 em SC Um caminhão Volkswagen modelo 13130, do tipo caçamba, atropelo e matou, por volta das 19h de ontem, no km 362 da BR-101, em Sangão (SC), no sul catarinense, Alessandra de Oliveira Moura, 28 anos, e o filho dela, Ygor Felipe de Oliveira Souza, 10.