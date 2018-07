Mãe e filho são encontrados mortos em Porto Alegre

Acionados por parentes que estranharam a falta de respostas aos telefonemas que davam para a família, os policiais entraram na casa e encontraram os corpos da enfermeira Márcia Calixto Carnetti e o menino Matheus Carnetti, três facas de cozinha e sinais de sangue em diferentes aposentos. Segundo policiais que participaram da operação, a pista que apontou para o marido e pai da criança, o bioquímico Ênio Carnetti, de 46 anos, foram bilhetes indicando que ele desconfiava de uma traição e de que não queria ver a criança sofrer sem a mãe.

A história tem outro componente. Na noite de quarta-feira o bioquímico havia saltado de uma ponte para um canal sob a BR-290, nas proximidades da capital gaúcha. Resgatado por pescadores, ele ficou internado no Hospital de Pronto-Socorro e será levado para o Presídio Central de Porto Alegre logo que tiver alta. Em depoimento prestado no hospital, ele negou ter cometido os crimes.

A perícia vai confirmar se o autor dos bilhetes é mesmo o primeiro suspeito e se as hipóteses levantadas pela polícia estão certas. O crime passional teria sido cometido na terça-feira, data do aniversário de Márcia. Depois de matar a mulher e o filho, o homem teria tentado o suicídio no dia seguinte.