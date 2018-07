Mãe e filho são presos por clonagem de cartões Uma mulher e seu filho foram presos ontem à noite por clonagem de cartões de banco em São Bernardo, no Grande ABC paulista. Policiais do 40º Batalhão da Polícia Militar de São Paulo do município receberam uma denúncia anônima e foram até o local para averiguação. Com Maria Zilda Rodrigues de Oliveira, 53 anos, e Rubens Paulino de Oliveira, 32, foram apreendidos dezenas de cartões magnéticos, um leitor de tarjas magnéticas, listagem com senhas, códigos de acesso, operadoras, entre outros, e um computador. Também envolvido, um outro filho da acusada foi procurado em um bar, mas conseguiu fugir, deixando para trás duas máquinas de videobingo e outras 255 de cartões de crédito, roubadas de uma transportadora. O caso foi registrado no 3º Distrito Policial da cidade.