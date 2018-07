Mãe e filho sequestrados em SC são libertados em SP

A família mora na cidade vizinha de Navegantes, e viajou para Penha para ajudar na organização da tradicional Festa do Divino. Sabendo que a professora participava da organização da festa, os criminosos, contando com o dinheiro arrecadado no evento, exigiram do marido, Giovani Pivatto, que trabalha no Porto de Itajaí(SC), um valor de R$ 200 mil para liberar Benta e a criança. A quadrilha aceitou receber R$ 57 mil, valor pago na BR-376, em Curitiba(PR).