Mãe é multada por deixar filho menor dirigir sem carta A Justiça do Rio de Janeiro multou uma mãe que deu uma motocicleta Honda Bis 125 para o filho adolescente dirigir sem habilitação. O menor acabou provocando um acidente de trânsito. Ela foi condenada a pagar uma multa no valor de três salários mínimos. Segundo a relatora do recurso, desembargadora Sirley Abreu Biondi, da 13ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio, a multa tem caráter pedagógico.