Mãe e padrasto são condenados por morte de criança

A delegada Maria Beatriz Moura Campos, do Setor de Homicídios da Delegacia de Investigações Gerais (DIG), acusou o casal de participação no homicídio no início das investigações, mas encerrou o inquérito indiciando os dois por maus-tratos. O laudo do Instituto Médico-Legal (IML) indicou que Pedrinho morreu por embolia gordurosa pulmonar causada por uma fratura no pulso direito, classificada como "síndrome da criança espancada". Vizinhos acusaram o casal de maus-tratos contra o garoto.

O promotor José Roberto Marques mudou a tipificação do processo para tortura, mas o juiz entendeu que o caso era de maus-tratos. Eles vão cumprir a pena em regime semiaberto.