Mãe é presa após desaparecimento de filha na Bahia

Joelma Silva Carvalho, de 29 anos, foi presa na segunda-feira, 31, em Porto Seguro, na Bahia, acusada de ter abandonado a filha e de a ter entregue a outra mulher. A criança estava com Célia Alves de Souza, que foi presa na última quinta-feira, 29. Segundo a Polícia Militar, Célia estava grávida e no final da gravidez desapareceu de casa, retornando dias depois, sem o bebê. A polícia ainda não tem informação se Célia sofreu um aborto ou entregou o filho para alguém. Depois de ser denunciada, Célia apareceu com uma criança, que, testes de DNA confirmam não ser sua filha. A criança, que segundo a polícia pode ser de Joelma e que hoje tem dois meses, foi levada para o abrigo Irmã Teresinha, em Eunápolis.