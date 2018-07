Mãe é presa por jogar água quente no filho de 5 anos no Rio

SÃO PAULO - Uma mulher de 30 anos foi presa no último domingo, 8, em Campos de Goytacazes, no norte fluminense, por jogar água fervente no filho de cinco anos de idade. De acordo com a Polícia Civil, ela vai responder pelo crime de lesão corporal.

Jociara Rangel Barreto foi levada para a 134ª DP após uma vizinha denunciar a agressão. Em depoimento, Jociara assumiu ter jogado água na criança e disse que estava nervosa por ter discutido com o companheiro e depois ter visto os dois filhos, um de três anos e o outro de cinco anos, brigando.

Agentes da Polícia Civil afirmam que a criança, que foi levada para um hospital da região, foi ouvida pela polícia e confirmou a agressão da mãe.