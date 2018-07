Mãe é presa suspeita de matar filho a facadas em SP Lucimar Ferreira de Campos Lima foi presa na noite de ontem, suspeita de ter matado o próprio filho Adilson Sergio de Lima Junior com nove facadas, na casa da família no bairro Vila Elisa, em Campos do Jordão, Vale do Paraíba. De acordo com a Polícia Militar (PM), o crime ocorreu após um desentendimento entre os familiares. A vítima chegou em casa e começou a brigar com seus irmãos, um de 18 e outra de 15 anos. Segundo a polícia, enquanto os dois menores eram agredidos no chão, a mãe, de 39 anos, pegou uma faca e feriu o braço de Adilson, na tentativa de acabar com a briga. Com raiva, ele teria começado a brigar com a mãe, que o esfaqueou. O jovem chegou a ser encaminhado ao pronto-socorro, mas, segundo as atendentes do local, já chegou morto. A mãe foi levada para o 2º Distrito de Campos do Jordão, onde está presa. De acordo com a polícia, o rapaz, de 20 anos, tinha nove facadas no corpo, um número elevado para configurar legítima defesa. A polícia informou ainda que Lima era usuário de drogas e tinha passagem pela polícia por agressão.