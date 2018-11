Mãe esfaqueada pelo filho morre em Franca-SP A aposentada Maria Aparecida da Silveira Camilo, de 52 anos, morreu na madrugada de ontem, na Santa Casa de Franca (SP). Ela foi esfaqueada pelo próprio filho, José Luís da Silveira, de 28 anos, na noite anterior. Maria Aparecida tentou defender o marido, o lavrador Eurípedes Henrique Camilo, de 56 anos, do ataque do filho, que é viciado em drogas. As agressões ocorreram em casa, no Jardim Santa Bárbara.