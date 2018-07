Mãe gorila abandona recém-nascido em zôo americano

Um bebê gorila está sendo tratado por veterinários do Jardim Zoológico de San Francisco, nos Estados Unidos, depois de ter sido abandonado por sua mãe. A mãe-gorila, Monifa, deu à luz na semana passada, mas logo depois do parto, evitou contato com o filhote e não quis nem mesmo olhá-lo nos olhos. Ele foi o primeiro gorila a nascer no zoológico de San Francisco em uma década. O bebê ainda não foi batizado e vai depender do tratamento da equipe de veterinários. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.