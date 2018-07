Mãe holandesa confessa ter matado 4 bebês

A polícia holandesa afirmou na semana passada ter prendido a mulher em uma aldeia no norte do país sob a suspeita de ter matado os quatro bebês entre 2002 e 2010, ecoando um caso similar ocorrido na França no mês passado.

O Ministério Público informou nesta sexta-feira que a mulher "confessou ter engravidado quatro vezes e ter matado os bebês dela após o nascimento."

Os exames forenses indicaram que a mulher era a mãe dos bebês, mas não deram detalhes sobre a causa das mortes.

As investigações para determinar a identidade do pai ou dos pais dos bebês prosseguem, mas os promotores não forneceram outras informações.

As suspeitas foram apontadas por um morador do vilarejo, que alertou a polícia. A mulher inicialmente disse aos policiais que ela havia dado as crianças para adoção.

Os pais da mulher, que viviam no mesmo endereço, afirmaram que não souberam dos casos de gravidez e a polícia afirmou na semana passada que eles não eram suspeitos no caso. Os pais decidiram se mudar do vilarejo, informou a agência de notícias holandesa ANP.

O caso vem a tona depois que uma mulher de 47 anos na França confessou no mês passado ter sufocado oito de seus filhos recém-nascidos e escondido os corpos.

