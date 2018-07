Mãe põe veneno de carrapato em mamadeira de bebê A dona de casa Thaís Helena Ferreira, de 29 anos, foi presa no final da noite de ontem em Sorocaba (SP) acusada de pôr veneno de matar carrapato na mamadeira do próprio filho, um bebê de apenas três meses. O crime aconteceu na casa da família, no bairro Jardim Tropical, zona oeste da cidade. O marido, que dava para a criança a mamadeira preparada pela mãe, sentiu um cheiro estranho e percebeu que havia algo misturado no leite. Ele suspendeu a amamentação e questionou a mulher, localizando na cozinha um frasco do carrapaticida.