Mãe que atirou bebê sobre muro diz estar arrependida A maranhense Elinalra Nascimento dos Santos, que na noite da véspera do Natal atirou no quintal do vizinho, por cima de um muro de dois metros de altura, o filho que acabara de nascer, será indiciada em inquérito policial por abandono de incapaz, lesão corporal e tentativa de homicídio. A mãe afirmou estar arrependida da crueldade contra o filho. Ela está internada na Santa Casa de Misericórdia do Pará, onde também se encontra o bebê, e passa por acompanhamento psicológico.