Mãe que deixou bebê em caçamba é suspeita de abandonar outros filhos

SÃO PAULO - A Secretaria de Saúde de Praia Grande, no litoral de São Paulo, investiga se a mulher suspeita de abandonar a filha recém-nascida em uma caçamba de lixo, na semana passada, também abandonou um casal de gêmeos. Os bebês teriam nascido em fevereiro do ano passado e ainda não há informação sobre o paradeiro das crianças.

A mulher foi presa no dia 23 em uma clínica de repouso e indiciada por abandono de incapaz após deixar a filha, de aproximadamente quatro dias de vida, dentro de uma caçamba, em frente a uma escola, no último dia 18. A criança foi encontrada por uma pessoa que passava pelo local. A recém-nascida, que estava dentro de uma sacola plástica, continua internada no Hospital Irmã Dulce.

Segundo a Secretaria de Saúde do município, a mulher teria outros quatro filhos - de 2, 7, 13 e 17 anos.