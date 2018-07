Mãe que pôs veneno de carrapato em mamadeira é solta

De acordo com o inquérito aberto pela Polícia Civil, o pai dava para a criança a mamadeira preparada pela mãe quando sentiu um cheiro forte no leite. Ao interpelar a mulher, ela contou que tinha colocado um pouco de carrapaticida na mamadeira para "acalmar" a criança. Levado para um hospital particular, o bebê foi submetido a um processo de desintoxicação e recebeu alta no dia seguinte. A criança continua com o pai. Ouvida no inquérito, a mãe alegou que tinha misturado o pesticida por engano. Um laudo confirmou a presença de substâncias tóxicas na mamadeira.