Mãe que vendeu filho para comprar droga é presa no RS Uma mulher de 27 anos foi presa por vender o próprio filho, de apenas sete meses, por R$ 500. O caso ocorreu no bairro Niterói, em Canoas (RS). Hoje, a mulher disse na delegacia ser usuária de drogas e admitiu ter recebido R$ 200 para entregar o menino - o restante seria pago por Jefferson Gimenez da Silva no mês de novembro.