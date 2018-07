Mãe recupera guarda de bebê deixado em carro em SP A promotora de vendas Rosângela Lopes da Silva, 25 anos, que havia deixado seu filho de nove meses no carro e teve o veículo furtado com a criança dentro no domingo, conseguiu recuperar ontem a guarda do bebê após avaliação do juiz da Vara da Infância e da Juventude do Fórum de Santo Amaro, Iasin Issa Ahmed. "Ela mostrou preocupação em reaver a criança e apego ao menino que, mais de uma vez, estendeu os braços para ela", disse o juiz. O bebê estava no abrigo Nossa Senhora Menina. Segundo Ahmed, Rosângela perguntou o que poderia fazer para retomar a guarda do filho e, quando recebeu a notícia de que o bebê voltaria com ela para casa, se emocionou. "A relação de uma criança de nove meses com a mãe é muito estreita. Não deve haver rupturas violentas, a não ser que a situação apresente risco ao bebê", disse o juiz. A Vara da Infância e da Juventude continuará a acompanhar o caso e uma visita à família acontecerá nos próximos 60 dias. A promotora foi avisada de que, a qualquer convocação feita pelo órgão, ela deverá comparecer. Uma equipe formada por uma psicóloga e uma assistente social irá supervisionar o tratamento dado ao bebê. Em entrevista ao Jornal Nacional, Rosângela declarou que sofreu muito nos últimos dias. "Agora é hora de olhar para a frente para cuidar do meu filho e pensar no futuro", disse. Caso incidentes novos aconteçam, ela poderá perder definitivamente a guarda da criança. As informações são do Jornal da Tarde.