Mãe tenta assaltar banco na Alemanha com filha de 5 anos

Uma mulher tentou assaltar um banco na Alemanha na quinta-feira na companhia da sua filha, de apenas cinco anos de idade. A informação é da polícia da cidade de Chemnitz, no leste da Alemanha.

A mulher de 34 anos, cujo nome não foi revelado, tentou praticar dois assaltos no mesmo dia e foi presa nas duas vezes. Na segunda vez, no entanto, ela não estava com sua filha.

A polícia alemã ainda não sabe explicar por que ela foi liberada após o primeiro assalto. Ninguém ficou ferido em nenhum dos incidentes.

No primeiro deles, pela manhã, a polícia foi chamada depois que a mulher entrou em um banco com sua filha e ameaçou um funcionário com uma faca. Ela exigia milhares de euros. Quando os policiais chegaram, ela se entregou.

Após uma breve prisão, ela foi solta e tentou assaltar outro banco na mesma vizinhança à tarde, desta vez sem sua filha.

Novamente ela se entregou quando a polícia chegou. Ela será indiciada nesta sexta-feira.

O porta-voz da polícia da cidade, Thomas Knabe, disse ao jornal alemão Freie Presse que não se descarta as tentativas de assalto como "atos de desespero" por parte da mulher. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.