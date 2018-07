Mãe tenta envenenar filhos no ES

O menor foi encaminhado ao Hospital Infantil da cidade. Logo depois, a sobrinha prestou depoimento na Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA) e entrou em contato com o pai das crianças.

Ele conseguiu encontrar sua mulher, que disse ter tomado veneno de rato e dado uma porção aos seus dois filhos. Ela foi levada para o hospital e após receber alta, encaminhada à delegacia, onde foi autuada por dupla tentativa de homicídio. A mulher foi encaminhada ao presídio de Xuri.

De acordo com família, ela estava com problemas de depressão, mas precisou interromper o tratamento há dois meses, após descobrir que estava grávida. As crianças disseram que, além da ingestão de veneno, também foram asfixiadas pela mãe. A polícia aguarda os laudos para concluir o inquérito, mas suspeita de surto psicótico.