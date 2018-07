Mãe tenta matar a filha no interior de SP A dona de casa Laurinete da Silva, de 38 anos, foi presa na noite de quarta-feira, 28, em Mairinque, região de Sorocaba, após tentar matar a própria filha, de 15 anos. A mulher foi surpreendida por uma vizinha quando apertava a garganta da garota, que se debatia. A agressão ocorreu por volta das 21h30, no Condomínio Porta do Sol, na altura do km 65 da rodovia Castelo Branco. A vizinha só interveio porque outra filha de Laurinete, de 12 anos, mandou uma mensagem pelo celular pedindo socorro.