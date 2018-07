Mães de homossexuais fazem protesto em SP As mães dos gays devem sair do armário. Quem diz é uma delas, a aposentada Edith Modesto, de 73 anos. Para dar uma forcinha aos pais que se descobriram nessa situação, ela e um grupo de parentes de homossexuais marcharam ontem à noite da Avenida Paulista ao Largo do Arouche, no centro. Foi um protesto bem-humorado contra a homofobia que contou com 200 pessoas, apesar do frio. Para a promotora de merchandising Gislaine Cristina dos Santos, de 51 anos, foi uma froma de celebrar o Dia das Mães. "Ela me arrastou para cá, dizendo que é importante eu lutar pelos meus direitos", disse o filho, Alexsandro Ferraz, de 18.