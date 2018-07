Mães de recém-nascidos dormem em média 3 horas, diz pesquisa

As mães britânicas dormem em média três horas por noite durante os primeiros quatro meses de vida do bebê, segundo uma pesquisa encomendada pela revista especializada Mother and Baby e a empresa Huggies, publicada nesta quinta-feira. Segundo os autores da pesquisa, isso equivale à metade das horas de sono que as mães delas dormiram no passado. Apesar de produtos para ajudar os bebês a dormir, como berços que balançam, móbiles eletrônicos, música imitando o ambiente uterino e luzes difusas, 30% das mães disseram que dormem ainda menos do que três horas por noite. De acordo com o estudo, que ouviu 3 mil mães, quando os bebês chegam a 18 meses de idade, a média de horas de sono sobe para apenas cinco. O estudo sugere que o número alto de produtos eletrônicos e monitores instalados na casa de quase todos os pais estaria entre as principais causas da falta de sono. Com as babás eletrônicas e monitores de vídeo, as mães acordam a cada barulhinho do bebê. Metade das mulheres ouvidas na pesquisa disse que a falta de sono aumentou a pressão sobre a relação delas com seus parceiros, provocando brigas. Uma em cada dez quase se separou por causa do estresse, diz a pesquisa. Oito em cada dez mães disseram ter perdido o apetite sexual por conta da falta de sono e 94% delas afirmaram preferir dormir a fazer sexo. Elena Dalrymple, editora da revista Mother and Baby, disse que "os pais e mães não têm a menor idéia de como a falta de sono que vem com o bebê devasta a vida deles. Se você dorme apenas três horas por noite, noite após noite, e às vezes, menos, você provavelmente vai direcionar sua frustração e raiva contra seu parceiro". "A pressão sobre os pais modernos é enorme, especialmente as mães. São elas, principalmente, que lidam com os bebês à noite, e muitas delas já estão trabalhando em horário integral quando o bebê chega aos seis meses", disse Dalrymple. Os pesquisadores também ouviram o lado paterno, e concluíram que mais da metade dos entrevistados (55%) disseram que "nunca ou quase nunca" se levanta durante a noite. Em média, eles dormem sete horas por noite durante os primeiros quatro meses. Por conta da falta de sono, muitos dos novos pais investem em aparelhos para ajudar os filhos a dormir. Sete em cada dez investem em móbiles musicais tradicionais enquanto quatro a cada dez usa berços elétricos que balançam. Mas, mesmo quando o bebê dorme, 75% das mães disseram se preocupar com a síndrome da morte súbita e checam seus filhos quando eles estão dormindo. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.