Mães passam dia doloroso após troca de bebês Um dia após a troca dos bebês, as mães de Davidson Cavalcante Pires Júnior e de Carlos Daniel Mendes Fagundes, ambos de um ano e um mês de idade, viveram papéis trocados. A troca dos bebês ocorreu no Hospital e Maternidade Santa Lúcia, no bairro antigo de Campinas, em Goiânia (GO), no dia 25 de março de 2009. E hoje passaram a primeira noite em suas novas casas.