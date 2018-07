Máfia das Sanguessugas: MPF/MG denuncia 9 prefeitos

Também foram denunciados João Pereira Teixeira, ex-chefe de gabinete do então deputado federal Cleuber Carneiro (PTB), o empresário Luiz Antônio Trevisan Vedoin e 24 servidores públicos que integravam as comissões municipais de licitação. Eles vão responder por fraude nos procedimentos licitatórios destinados à aquisição de ambulâncias e de equipamentos que seriam usados para equipar os veículos.

Conforme o MPF, houve superfaturamento, com sobrepreço que variou de 21,66% a 64,30%. A Procuradoria da República também apurou outros crimes, como adulteração da qualidade, falsidade ideológica, corrupção e aplicação indevida de verbas federais da saúde. Os recursos eram provenientes de emendas ao Orçamento da União, patrocinadas pelos ex-deputados federais. Carneiro destinou emendas para sete municípios mineiros: Bonito de Minas, Brasília de Minas, Cônego Marinho, Espinosa, Pedras de Maria da Cruz, Mirabela e Varzelândia. Já a cidade de Ibiracatu recebeu recursos provenientes de emenda do ex-deputado Cabo Júlio.

Os parlamentares, de acordo com o MPF, tinham "papel fundamental nas fraudes, já que eram os responsáveis pelo direcionamento das verbas aos municípios, condicionando-as à realização de licitações nos moldes arquitetados pelos criadores do esquema". O jornal O Estado de S. Paulo não conseguiu localizar ontem (31) o ex-deputado pelo PTB e seu ex-chefe de gabinete. A assessoria do Cabo Júlio (PMDB) informou que ele não iria se posicionar.