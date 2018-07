Magazine Luiza espera ter gestão totalmente integrada em outubro

A partir da gestão totalmente integrada, o executivo previu que o Magazine Luiza deverá obter uma redução "razoável" de despesas administrativas e margem bruta "mais favorável" no Nordeste, onde está a Lojas Maia, adquirida em meados de 2010. Ele não comentou valores precisos.

"Com a integração do sistema, teremos controle sobre estoques e melhoria da gestão comercial das lojas do Nordeste como um todo", disse Silva em teleconferência com analistas.

Na véspera, a Magazine Luiza divulgou que encerrou o segundo trimestre com lucro líquido de 21,9 milhões de reais, bem acima dos 4,6 milhões de reais obtidos no mesmo período de 2011. A margem bruta passou de 32,8 para 33,5 por cento.

Às 12h58, as ações da varejista exibiam alta de 2,76 por cento, enquanto o Ibovespa tinha valorização ligeira de 0,06 por cento.

"Já é possível ver uma evolução no programa de racionalização de gastos. Com o impacto das despesas extraordinárias minimizado e a finalização da integração da Lojas Maia, nossa expectativa é de melhora na rentabilidade nos próximos trimestres", afirmaram analista do BB Investimentos em relatório.

Segundo Silva, a Magazine Luiza mantém expectativa de investimentos de 140 milhões de reais em 2012, dos quais 50 milhões serão aplicados em reforma de lojas e 30 milhões em lojas novas.

O executivo comentou ainda que, para o segundo semestre, a companhia trabalha com um cenário de redução de taxas de juros e de inadimplência, o que também deve ajudar a melhorar os resultados no quarto trimestre.

(Por Alberto Alerigi Jr.)