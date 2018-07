Magazine Luiza faz acordo de R$ 250 milhões com o Itaú

O Magazine Luiza, terceira maior de rede de eletrodomésticos e móveis do País, vai receber uma injeção de R$ 250 milhões no dia 1º de dezembro. Os recursos virão da holding Itaú Unibanco, que concluiu ontem a renegociação do contrato de exclusividade com a Luizacred para ser a financeira da rede por mais 20 anos, até 2029, segundo fato relevante enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

O Magazine Luiza fechou, há oito anos, sociedade com o Unibanco para constituir a financeira Luizacred. Nessa financeira, cada um dos sócios tinha 50% de participação. No ano passado, quando o Itaú e o Unibanco se uniram, a diretoria do Magazine Luiza entendeu que o contrato de exclusividade havia sido quebrado.

Com isso, a rede varejista, com sede em Franca, interior de São Paulo, teve caminho aberto para encontrar outro sócio na financeira. Mas, segundo fontes próximas à companhia, a rede optou por buscar a renegociação do contrato com os antigos parceiros, no caso o Unibanco, agora na holding Itaú Unibanco.

De acordo com o novo contrato, cada um dos sócios terá 50% de participação na financeira, que vai distribuir produtos de crédito. Nesse rol estão incluídos, além de financiamentos, seguro e garantia estendida, por exemplo, em todas as lojas físicas e virtuais da companhia.

Os recursos desembolsados pelo Itaú Unibanco para renegociar o contrato da Luizacred irão direto para o caixa da rede varejista e poderão dar um forte impulso para a companhia, especialmente no plano de expansão em São Paulo. O principal mercado consumidor do País já respondia, em setembro deste ano, por 14% das vendas da empresa - que deverá encerrar 2009 com receita de R$ 3,8 bilhões e crescimento de quase 20% em relação a 2008.

O Magazine Luiza abriu as portas na capital paulista em setembro de 2008, exatamente na semana em que estourou a crise financeira internacional, com a quebra do banco americano Lemann Brothers. A estreia foi com um número de lojas inferior ao previsto. O plano original era abrir 50 lojas num único dia, mas a empresa conseguiu colocar em funcionamento 44 unidades, alegando dificuldades para locar bons pontos de venda. Em setembro deste ano, tinha em operação 52 lojas na capital. Na época, a nova meta informada ao Estado pelo diretor de marketing, Frederico Trajano, era fechar 2009 com 60 lojas.

Trajano negou que teria planejado encerrar 2009 com 100 lojas na capital, como havia dito inicialmente. Em setembro, ele afirmou que mantinha o plano, só não sabia dizer quando seria cumprido. Alegou, mais uma vez, dificuldade para encontrar bons pontos de venda. Mas, segundo fontes, existiriam também obstáculos financeiros. Agora, com a injeção de capital, esse obstáculo pode ter sido removido.