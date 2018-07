Maggi e Minc prometem parceria contra desmatamento O ministro do Meio Ambiente, Carlos Minc, e o governador de Mato Grosso, Blairo Maggi (PR), reuniram-se hoje em Brasília e prometeram colaborar um com o outro para diminuir o desmatamento e preservar a floresta. O clima do encontro foi de muita cordialidade e em nada lembrou a troca de insultos entre os dois ocorrida antes e depois da posse de Minc. O ministro pediu a Maggi que ceda homens para ajudar as tropas federais que combaterão o desmatamento. Maggi concordou. Minc pediu ainda que o governo do Estado faça parcerias com a União para conseguir emprego e dar cursos profissionalizantes às pessoas que ficarem sem trabalho por causa das ações de repressão. Assim, evita-se que essas pessoas, por falta de alternativas, mudem de lugar e continuem a derrubar a floresta para sobreviver. O governador fez um único pedido: que, ao divulgar dados de desmatamento, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) discrimine o que é desmatamento raso e o que é degradação progressiva das florestas. Mato Grosso contesta os dados fornecidos pelo sistema Deter - que faz a detecção preventiva de desmatamentos -, por considerar que não consegue fazer a diferenciação, por exemplo, entre áreas de floresta derrubada e áreas rochosas, por exemplo