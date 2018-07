Mágica de Rodríguez ajuda Wolfsburg a atropelar Leverkusen

Leverkusen, que também perdeu na estreia do grupo da Liga dos Campeões para o Monaco no meio de semana, teve o pior começo possível com a expulsão de Giulio Donati, que derrubou Junior Malanda na área, aos 8 minutos.

O jogador de 22 anos venceu Bernd Leno da marca do pênalti e marcou. Kevin de Bruyne quase dobrou a vantagem ao acertar a trave, aos 22 minutos, contra uma defesa completamente perdida do Leverkusen.

O atacante Josip Drmic controlou bem a bola depois de um chute longo de Leno e marcou, empatando temporariamente para o Leverkusen.

A superioridade e pressão do Wolfsburg contra o oponente, no entanto, rapidamente valeu a pena, com Rodríguez cruzando na cabeça do português Vieirinha, quase no intervalo.

O jogador da seleção suíça Rodríguez deixou o melhor para o final e, aos 18 do segundo tempo, deu um lindo voleio de perna esquerda, depois de cruzamento de De Bruyne, e deixou Leno paralisado em cima da linha de meta.

O substituto Aaron Hunt fechou o caixão, a nove minutos do fim, e o 11° colocado Wolfsburg se recuperou da goleada por 4 a 1 que sofreu para o Everton, na Liga Europa, durante a semana.

"Sabíamos que seria difícil, e o cartão vermelho e sofrer o 1 a 0 realmente deixou tudo mais complicado para nós", disse o técnico do Leverkusen, Roger Schmidt, cujo time está em quinto lugar.

"Nossa jovem equipe teve que lidar com a situação e você pôde ver que, mesmo com um homem a menos, tivemos nossa chance. Mas depois de ficar atrás por 3 a 1, não poderíamos fazer mais nada".

No outro jogo deste domingo, o Borussia Monchengladbach teve a posse da bola, mas não conseguiu quebrar o compacto Colônia, que se tornou o único time que ainda não sofreu gols em quatro jogos da Bundesliga nesta temporada, depois do empate por 0 a 0 no dérbi do Reno.

O recém-promovido Paderborn está surpreendentemente no topo da tabela com oito pontos, depois da vitória por 2 a 0 sobre o Hannover, no último sábado.

O atual campeão Bayern de Munique, que ficou no empate sem gols com o Hamburgo, no sábado, também tem oito pontos. O Borussia Dortmund está com seis, após perder por 2 a 0 para o Mainz.

(Por Karolos Grohmann)