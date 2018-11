Magistrados criticam burocracia no caso Pimenta Neves O presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB), Henrique Nelson Calandra, criticou hoje a burocracia do sistema judiciário por levar 11 anos para que o jornalista Antonio Marcos Pimenta Neves, condenado por assassinato e réu confesso, fosse preso e começasse a cumprir pena. "Não podemos seguir convivendo com isso", disse o desembargador, durante abertura do BIOSforum, evento que reúne governadores e empresários no Jockey Club de São Paulo para discutir desenvolvimento sustentável no País.