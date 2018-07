Rubén Magnano é, definitivamente, mais um estrangeiro vivendo no Brasil. O argentino chega hoje a São Paulo, onde vai viver enquanto for técnico da seleção masculina de basquete. Nos primeiros dias, participará de reuniões com a diretoria da CBB. A partir da próxima semana, acompanhará os treinos da seleção sub-18, em São Bernardo do Campo.